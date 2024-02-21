Илон Маск заупстил анализ об успехах пациента с вживленным имплантом Neuralink

Илон Маск сообщил о том, что пациент, в которого был ранее вживлен нейроимплант от Neuralink, уже способен контролировать компьютерную мышь при помощи полной лишь силы мысли. В ходе прямой трансляции в X он отметил хороший прогресс, утверждая, что этот пациент полностью восстановился и теперь может перемещать мышь по экрану только при помощи мыслей.

Neuralink, созданный Маском еще в 2016 году, разрабатывает чипы, предназначенные для вживления в человеческий мозг с целью улучшения нейроинтерфейсов. По словам Маска, такие технологии позволят человеку управлять напрямую компьютером с помощью мысли.

Таким образом, делая его киборгом, способным конкурировать с искусственным интеллектом. Neuralink получил разрешение FDA на дальнейшее проведение испытаний на людях в мае прошедшего года.