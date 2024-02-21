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Французские ученые провели анализ и запустили вызывающие рак новые Е-добавки

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Французские ученые провели анализ и запустили вызывающие рак новые Е-добавки
Новости науки
Фото: @rost9 / freepik.com

По сообщению «АиФ», исследователи из Франции пришли к выводам, что употребление эмульгаторов (E-добавок) в продуктах питания связано непосредственно с повышенным риском развития онкологии, пишет сегодня научный журнал PLOS Medicine. 

Эти популярные эмульгаторы, применяемые для улучшения текстуры продукта и продления срока годности, оказывают крайне негативное воздействие на состав микробиоты кишечника. В результате такие вредные добавки также могут вызывать хроническое воспаление, увеличивая предрасположенность к тому или иному виду рака. 

Проведенное исследование включало 92 тысячи взрослых граждан без выявленного рака на момент начала наблюдения. Велись изучения почти 7 лет. Результаты показали связь повышенного потребления моно- и диглицеридов жирных кислот (добавка E471) или каррагинанов (добавки E407 и E407А) с увеличенным риском развития опухоли груди и рака простаты. 

Однако, не было обнаружено связи между потреблением эмульгаторов и колоректальным раком. Впрочем, ученые отметили, что для полного понимания роли эмульгаторов в развитии недугов требуются дополнительные, еще более масштабные и продолжительные по времени исследования.

Информационное агентство «Informing»

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