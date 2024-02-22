Ученые провели исследование и признали новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера

Исследователи Университета Колорадо предложили свой новый метод борьбы с болезнью Альцгеймера, сосредоточившись на ингибировании белка под названием Mdm2. Этот подход направлен в первую очередь на предотвращение разрушения синапсов и дендритных отростков, характерного для данного нейродегенеративного заболевания.

В экспериментах, проведенных на нейронах грызунов, ингибирование белка Mdm2 с применением противоракового препарата нутлин показало предотвращение деструктивного воздействия нейротоксичных пептидов амилоида-?. Они же способствуют образованию амилоидных бляшек, разрушающих синапсы, приводящих к потере дендритных отростков.

Следующим этапом изучений станет проверка эффективности блокирования Mdm2 на подопытных животных для определения возможности замедлить прогрессирование старческого недуга.

Для справки: Болезнь Альцгеймера — это одна из самых распространенных форм деменции. Женщины примерно в 6-10 раз чаще страдают от заболевания, чем мужчины. В большинстве случаев недуг выявляют у людей после 65 лет, а пожилой возраст относят к одному из главных факторов риска развития болезни.