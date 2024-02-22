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Биологи провели исследование и объяснили, как поют горбатые киты

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Биологи провели исследование и объяснили, как поют горбатые киты
Новости науки
Фото: @chandlervid85 / freepik.com

Группа биологов выяснила, что горбатые киты способны производить звуки с использованием гортани, а также голосового аппарата. Это открытие имеет ключевое значение для науки, поскольку животные используют звук для общения в мутных и темных водах океана. 

Согласно сведениям исследователей из Университета Южной Дании, самки и детеныши этого вида китов общаются голосом, а самцы поют для того, чтобы привлечь внимание самок. 

Ученые изучили гортань умерших китов. Затем они создали 3D-компьютерную модель этого органа, в итоге выявив схожий с механизмом воспроизведения звука у других млекопитающих. В том числе речь идет о человеке, адаптированном для производства звуков под толщей воды, пишет сегодня РБК.

Информационное агентство «Informing»

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