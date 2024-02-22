Эксперт Мкртчян: туристы лишаются сотен тысяч из-за ошибок в загранпаспорте

Многим российским туристам, обладающим новыми заграничными паспортами, эксперты порекомендовали проверять их на возможные ошибки перед началом своего путешествия. По данным генерального директора туристической сети «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, из-за ошибок в документах часто россияне теряют существенные суммы денег, когда пограничники выявляют у них проблемы во время вылета.

Самостоятельно компенсируют нанесенные убытки

Ошибки в паспортах, выданных госструктурами, включают в себя неверное место рождения, опечатку в названиях городов, номерах паспортов. Мкртчян также добавляет, что таких случаев десятки, а их количество, вероятно, больше из-за того, что многие туристы из РФ молчат и самостоятельно компенсируют нанесенные убытки от отмены той или иной поездки.