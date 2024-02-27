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Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие

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Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие
В России
Фото: @ededchechine / freepik.com

Каждый пенсионер имеет уникальную возможность получить в марте дополнительные выплаты к своей пенсии. Как сообщил известный пенсионный эксперт Сергей Власов, данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие категории пенсионеров, пишет News102.

Инициатива по разработке данной программы выдвинута одним из ведущих банков России, который в 2023 году уже радовал пенсионеров приятным бонусом. Тогда каждый пенсионер, который перевел свою пенсию в банковскую установу, получил на карту дополнительные 2000 рублей. В этом же году получить выплаты смогут пенсионеры оборонных и силовых ведомств и их сумма будет составлять уже 4000 рублей, что не может не радовать.

Действие программы рассчитано до июля

Для получения денег уже в марте, необходимо оформить банковскую карту и получить на нее пенсию в феврале. Действие программы рассчитано до июля 2024 года включительно. Но важно запомнить, что для принятия участия необходимо совершить покупку картой на любую сумму.

Информационное агентство «Informing»

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