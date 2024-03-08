Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

С 26 февраля 2024 года вступили в РФ в силу изменения в пенсионном законодательстве, они затрагивают пожилых граждан с долгосрочным трудовым стажем. По информации специалиста по пенсионным вопросам Сергея Власова, введение учета стажа работы произойдет в пределах от 3-х до 10-ти лет. Это решение было принято на уровне различных регионов, а непрерывный стаж может весьма положительно сказаться на получении дополнительных выплат, особенно это касается отраслей с высокими требованиями к трудовому стажу.

Нововведения затрагивают компании, которые начали вводить юбилейные выплаты для своих сотрудников с непрерывным стажем до 10 и от 3 лет. Эти выплаты (1,5 или 2 тысяч рублей) будут автоматически начисляться людям 55, 60, 65, 70 лет, не требуя при этом никаких дополнительных заявлений.

Депутаты решили повысить ключевой коэффициент, применяемый при расчете пенсий для сотрудников силовых структур и военных.

С октября он увеличится на целых 3,85% (89,32%). Это приведет к увеличению пенсии для указанных категорий граждан до размера 43 785 рублей. Новые меры, как видим, направлены на поддержку пожилых россиян с долгосрочным трудовым стажем, обеспечивая тем самым дополнительные выплаты к пенсии, улучшая условия труда, пенсионного обеспечения.