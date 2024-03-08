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Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах

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Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Гражданам России, получающим пенсии и другие социальные пособия, было передано уведомление о предстоящих изменениях. 

С 8 марта вступают в силу новые финансовые условия, затрагивающие бюджет получателей государственных выплат. В данном контексте особенно важно демонстрировать ответственность и осторожность в управлении своими финансами. Эксперты в финансовой сфере подчеркивают, что изменения для получателей государственных пособий начнут действовать с начала следующей недели. 

После 8 марта уже будет доступна публикация новых данных от Росстата по уровню инфляции в стране. По итогам февраля уровень инфляции вновь начал повышаться с 0,11% до 0,13%, и годовая инфляция достигла 7,58%. В условиях восстановления экономики страны возможно увеличение данной инфляции.

Рекомендуется инвестировать средства не в наличные, а сберегательные счета

По мнению экспертов, рост цен особенно заметен среди малообеспеченных групп населения, включая пенсионеров и других получателей социальных пособий. Именно такие выплаты быстрее утрачивают свою покупательную способность и подвержены денежной девальвации. В связи с этим рекомендуется инвестировать средства не в наличные, а сберегательные счета. Это может быть как обычный вклад, так и накопительный счет с возможностью снятия средств в любое время без утраты процентов. 

Процентные ставки по инструментам остаются весьма высокими. Хоум Банк предлагает клиентам доходность до 17% годовых на таком счете, ВТБ позволяет разместить средства под 16% на первые 3 месяца. Сумма вклада может варьироваться от одной тысячи до десяти млн.

Информационное агентство «Informing»

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