Пенсионеры РФ в шоке от размера новой пенсии

Согласно заявлению правительства, начиная с 1 апреля текущего года ожидается существенное увеличение размеров социальных пенсий, где-то примерно на 7,5%. Эти изменения затронут не достигших требуемого стажа граждан РФ для получения страховых пенсий, а также инвалидов либо потерявших кормильца людей.

Индексация пенсий будет определяться на основе увеличения прожиточного минимума

Индексация пенсий будет определяться на основе увеличения прожиточного минимума за предыдущий год. В каждом из российских регионов прожиточный минимум для пенсионеров может нескольео различаться, но в среднем составляет 13 290 рублей. Если размер пенсии оказывается ниже установленного минимума, то всем гражданам будет выплачиваться доплата до указанной суммы, она в свой черед увеличится при росте регионального прожиточного минимума сверх среднероссийского.

Также предположено увеличение пенсионных выплат для некоторых граждан на 7,5%, включая военнослужащих и добровольцев, являющихся инвалидами в результате военной травмы, участников ВОВ, пострадавших от техногенной и радиационной катастроф. Изменения эти затронут более четырех миллионов человек. Из бюджета Соцфонда на это было выделено почти 37,5 миллиарда рублей.

Работающие пенсионеры останутся без индексаций в соответствии с практикой с 2016 года. Вопрос об отмене указанного правила периодически поднимается, но законодательные инициативы по его изменению отклоняются. Пенсионеры в РФ, продолжающие трудовую деятельность, могут получить перерасчет пенсии с учетом всех индексаций, но только после окончания трудового стажа, пишет ngnovoros.ru.