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Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать

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Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Забота о ветеранах труда — наш долг и ответственность. Этой группе граждан предоставляются особые льготы, включая привилегии в области медобслуживания, такие как льготное и бесплатное лечение в санаториях. 

Льготы устанавливаются на региональном и федеральном уровнях

Положения и нормы, регулирующие льготы для ветеранов, были прописаны в законодательстве. Но важно отметить, что эти льготы устанавливаются на региональном и федеральном уровнях. Каждый регион вправе самостоятельно определить свои преференции для данной категории граждан. 

Бесплатные путевки для ветеранов труда доступны в различных регионах России. Даже в случае отсутствия таких возможностей в вашем регионе льготники имеют шанс получить лечение в специализированных учреждениях, используя другие предусмотренные законом основания. Ветеран труда может быть включен в категорию социально защищенных слоев, таких как блокадники, инвалиды войны, узники концлагерей. 

Надлежащее использование льгот и обеспечение доступа к медицине — важные шаги в обеспечении заслуженного уважения и поддержки для каждого ветерана труда, считает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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