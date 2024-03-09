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Ветеранам труда в 2024 году положена единовременная денежная помощь. Инструкция, как ее можно получить

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Ветеранам труда в 2024 году положена единовременная денежная помощь. Инструкция, как ее можно получить
В России
Фото: @photohobo / freepik.com

Согласно действующему российскому законодательству в стране есть несколько групп населения, которым положены социальные выплаты. В 2024-м году помощь от государства в формате единовременной выплаты могут получить ветераны труда.

Для того, чтобы получить льготы в том или ином размере и формате, необходимо в первую очередь обратиться в МФЦ.

Также у гражданина должен быть набор документов, подтверждающих его личность и статус ветерана труда. В перечень документов как правило входят следующие: паспорт, пенсионное удостоверение, а также удостоверение ветерана труда.

Требования получения выплаты ветеранам труда могут отличаться

При этом важно обратить внимание, что это стандартный набор документов, но в зависимости от региона могут быть свои нюансы и требования. Поэтому в любом случае гражданам стоит уточнить порядок и условия получения выплат в местных социальных учреждениях.

Информационное агентство «Informing»

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