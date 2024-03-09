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Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

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Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу
В России
Фото: @wirestock / freepik.com

Санкт-Петербург стал жертвой атаки беспилотных летательных аппаратов. Дрон врезался в дом на Пискарёвском проспекте, вызвав повреждения и эвакуацию жителей. Шестеро пострадавших обратились за медицинской помощью.

Возникает вопрос о происхождении диверсантов, возможно из Украины.

Ранее 18 января произошел подобный инцидент в Усть-Луге. Существует даже версия, что дроны запускались из Прибалтики. Анализируются варианты маршрутов, включая прямой из западной Украины через Беларусь или более длительный через Польшу и страны Прибалтики над Финским заливом.

Дело в том, что сложно ликвидировать дроны, летящие на низких высотах, что стало проблемой для России.

Возможно, дроны были запущены из Эстонии или Латвии, требуя дипломатических разбирательств. Один вариант – удары по местам запуска, второй – диверсии. Возможно также внутреннее вмешательство.

Дроны, летящие на радиомолчании, трудно обнаружить, их успех связан с малыми размерами и низкой высотой полета. Беспилотники могут лететь до 1200 км, перевозя значительное количество боеприпасов. Несмотря на усилия по противодействию, полная нейтрализация угрозы дронов остается далекой.

Нацелен на отражение угроз

Не должны исключать возможности вовлечения как «балтийских» стран, так и Финляндии, находящейся в НАТО, в события с дронами. Военные могут быть обеспокоены не только Ленинградской областью и Санкт-Петербургом, но и Заполярьем. Создание двух новых военных округов (Московского и Ленинградского) свидетельствует о работе военного руководства в этом направлении, особенно Ленинградский округ, охватывающий 11 регионов северо-запада России, нацелен на отражение угроз со стороны Скандинавии и Балтии, уточняет runews24.ru.

Информационное агентство «Informing»

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