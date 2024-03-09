Информинг » В России » Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Image 16+
Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах
В России
Фото: freepik.com

Страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске, изначально созданная в 1938 году как исправительно-трудовой лагерь при ГУЛАГе. Суровые условия и высокая смертность характеризовали Усольлаг, в котором 10 тысяч заключенных занимались лесоповалом.

В тот период сюда отправляли «политических» заключенных, включая этнических немцев и верующих. Трагических случаев смерти было множество, связанных с плохим питанием и отсутствием медицинской помощи.

Сегодня колония продолжает существовать, но точное количество жертв и степень жестокости остаются непознанными.

Когда Сталин ушел, исчез ГУЛАГ, превращая Усольлаг в обычную колонию. Политических заключенных перевели в мордовские учреждения, оставив в Соликамске уголовников. В конце 70-х годов стало очевидно, что нужно бороться с «черным ходом». В 1980 году в Соликамске создали единое помещение камерного типа (ЕПКТ) по инициативе генерала ФСИН Василия Сныцерева. Уголовников из «воров в законе» вынуждали отказываться от звания насильственно или обманным путем.

В ОИК-2, созданной на базе Усольлага, находятся две колонии-поселения и две исправительные колонии, включая «Белого Лебедя». Сотрудники «двойки» проходят строгий отбор, а зэки сидят по одиночке, двое или трое, совместимость определяется психологами. Жизнь в колонии строгого режима подчинена строгому расписанию. Подъем в 6 утра, завтрак в камере, уборка и порядок с личными вещами.

«Пожизненникам» предоставляются специальные камеры

Заключенных выводят на работу до 13:00, затем обед и прогулка на открытом воздухе в специальных клетках. Личное время с 18:00 до 22:00. Душевая раз в неделю, а радио и телевизор на ограниченное время. Работать имеют право те, кто заслужил доверие администрации, а «пожизненникам» предоставляются специальные камеры.

Система безопасности включает 15 рубежей, и побег практически невозможен. Вся информация о заключенных фиксируется на табличках у дверей, с отметками о склонности к побегу или другим опасным действиям. Есть лишь одна попытка побега в истории «Белого лебедя» в 1992 году, окончившаяся трагедией.

В «Белом лебеде» содержались известные заключенные, среди которых выделяются имена террориста Салмана Радуева и серийных убийц - Дениса Писчикова, известного как Уральский Раскольников, и «Доктора Смерть» Максима Петрова.

Радуев, причастный к терактам и объявленный террористом, умер в колонии от геморрагического васкулита. Писчиков убивал пожилых людей, а Петров известен ядовитыми инъекциями, убивавшими пенсионеров. Их пребывание в «Белом лебеде» стало частью их непростых и криминальных историй, пишет runews24.ru.

Информационное агентство «Informing»

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Сегодня, 09:43

Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать

Вчера, 23:13

Пенсионеры РФ в шоке от размера новой пенсии

Вчера, 19:38

Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах

Вчера, 16:08

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Вчера, 14:48

Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие

27-02-2024, 06:33

Эксперт Мкртчян: туристы лишаются сотен тысяч из-за ошибок в загранпаспорте

22-02-2024, 12:48

Роспотребнадзор сделал расследование и запустил топ-7 продуктов-подделок

21-02-2024, 00:13

Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

20-02-2024, 23:48

В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу

20-02-2024, 19:48

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

20-02-2024, 11:53

Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

17-02-2024, 00:38

Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

8-02-2024, 13:13

Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

6-02-2024, 23:03

«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

5-02-2024, 19:53

Заведующая садиком № 107 на Эльмаше в Екатеринбурге назвала главные ошибки родителей

2-02-2024, 16:23

Мошенники обманывают собственников жилья в России сборами на «капремонт»

1-02-2024, 18:43

Опубликован список граждан РФ, кому положены доплаты к пенсии с 1 февраля

1-02-2024, 18:13

Екатеринбуржцы стоят в огромных пробках из-за нового трамвая

1-02-2024, 12:18

Эксперт из РФ раскрыл методы обнаружения прослушки на смартфоне

1-02-2024, 11:18

Новости партнеров
2023
ru-RU