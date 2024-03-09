Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске, изначально созданная в 1938 году как исправительно-трудовой лагерь при ГУЛАГе. Суровые условия и высокая смертность характеризовали Усольлаг, в котором 10 тысяч заключенных занимались лесоповалом.

В тот период сюда отправляли «политических» заключенных, включая этнических немцев и верующих. Трагических случаев смерти было множество, связанных с плохим питанием и отсутствием медицинской помощи.

Сегодня колония продолжает существовать, но точное количество жертв и степень жестокости остаются непознанными.

Когда Сталин ушел, исчез ГУЛАГ, превращая Усольлаг в обычную колонию. Политических заключенных перевели в мордовские учреждения, оставив в Соликамске уголовников. В конце 70-х годов стало очевидно, что нужно бороться с «черным ходом». В 1980 году в Соликамске создали единое помещение камерного типа (ЕПКТ) по инициативе генерала ФСИН Василия Сныцерева. Уголовников из «воров в законе» вынуждали отказываться от звания насильственно или обманным путем.

В ОИК-2, созданной на базе Усольлага, находятся две колонии-поселения и две исправительные колонии, включая «Белого Лебедя». Сотрудники «двойки» проходят строгий отбор, а зэки сидят по одиночке, двое или трое, совместимость определяется психологами. Жизнь в колонии строгого режима подчинена строгому расписанию. Подъем в 6 утра, завтрак в камере, уборка и порядок с личными вещами.

«Пожизненникам» предоставляются специальные камеры

Заключенных выводят на работу до 13:00, затем обед и прогулка на открытом воздухе в специальных клетках. Личное время с 18:00 до 22:00. Душевая раз в неделю, а радио и телевизор на ограниченное время. Работать имеют право те, кто заслужил доверие администрации, а «пожизненникам» предоставляются специальные камеры.

Система безопасности включает 15 рубежей, и побег практически невозможен. Вся информация о заключенных фиксируется на табличках у дверей, с отметками о склонности к побегу или другим опасным действиям. Есть лишь одна попытка побега в истории «Белого лебедя» в 1992 году, окончившаяся трагедией.

В «Белом лебеде» содержались известные заключенные, среди которых выделяются имена террориста Салмана Радуева и серийных убийц - Дениса Писчикова, известного как Уральский Раскольников, и «Доктора Смерть» Максима Петрова.

Радуев, причастный к терактам и объявленный террористом, умер в колонии от геморрагического васкулита. Писчиков убивал пожилых людей, а Петров известен ядовитыми инъекциями, убивавшими пенсионеров. Их пребывание в «Белом лебеде» стало частью их непростых и криминальных историй, пишет runews24.ru.