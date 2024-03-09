Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Пенсионерам по всей стране представлен инновационный и бесплатный проект, призванный обогатить их жизнь. Одним из ключевых направлений станет доступ к образовательным программам, что дает возможность таким людям обрести новые умения или знания.

Уникальный университет предоставит пожилым бесплатные курсы в различных областях

Анастасия Киреева, эксперт в сфере пенсионных вопросов, заявила о запуске новой образовательной программы для лиц старше 55 лет. Этот уникальный университет предоставит пожилым бесплатные курсы в различных областях, доступные в разных регионах РФ.

Проект ставит своей целью расширение горизонтов пенсионеров, предоставляя возможность изучения различных предметов, включая языки, спортивные занятия, финансы, рукоделие и многое другое. Новый университет для людей старшего возраста предоставляет возможность изучения новых профессий в области дизайна, журналистики, психологии, медицины.

Занятия начнутся с 5 марта 2024 и продлятся они до конца весны, предоставляя уникальный шанс, оповещает ngnovoros.ru.