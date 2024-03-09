Информинг » В России » Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Image 16+
Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам по всей стране представлен инновационный и бесплатный проект, призванный обогатить их жизнь. Одним из ключевых направлений станет доступ к образовательным программам, что дает возможность таким людям обрести новые умения или знания.

Уникальный университет предоставит пожилым бесплатные курсы в различных областях

Анастасия Киреева, эксперт в сфере пенсионных вопросов, заявила о запуске новой образовательной программы для лиц старше 55 лет. Этот уникальный университет предоставит пожилым бесплатные курсы в различных областях, доступные в разных регионах РФ.

Проект ставит своей целью расширение горизонтов пенсионеров, предоставляя возможность изучения различных предметов, включая языки, спортивные занятия, финансы, рукоделие и многое другое. Новый университет для людей старшего возраста предоставляет возможность изучения новых профессий в области дизайна, журналистики, психологии, медицины. 

Занятия начнутся с 5 марта 2024 и продлятся они до конца весны, предоставляя уникальный шанс, оповещает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Сегодня, 19:38

Пошаговая инструкция, как ветерану труда получить единовременную выплату в 2024 году

Сегодня, 19:13

Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Сегодня, 10:38

Ветеранам труда в 2024 году положена единовременная денежная помощь. Инструкция, как ее можно получить

Сегодня, 10:23

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Сегодня, 09:43

Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать

Вчера, 23:13

Пенсионеры РФ в шоке от размера новой пенсии

Вчера, 19:38

Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах

Вчера, 16:08

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

Вчера, 14:48

Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие

27-02-2024, 06:33

Эксперт Мкртчян: туристы лишаются сотен тысяч из-за ошибок в загранпаспорте

22-02-2024, 12:48

Роспотребнадзор сделал расследование и запустил топ-7 продуктов-подделок

21-02-2024, 00:13

Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

20-02-2024, 23:48

В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу

20-02-2024, 19:48

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

20-02-2024, 11:53

Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

17-02-2024, 00:38

Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

8-02-2024, 13:13

Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

6-02-2024, 23:03

«Повсюду разбросаны»: Омичи нашли свалку с огромным количеством дефицитных куриных яиц — возмущению горожан нет предела

5-02-2024, 19:53

Заведующая садиком № 107 на Эльмаше в Екатеринбурге назвала главные ошибки родителей

2-02-2024, 16:23

Новости партнеров
2023
ru-RU