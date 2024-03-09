С 10 марта начнется то, чего не было с 1946 года. Синоптики сказали, к чему готовиться

Синоптики доложили о грядущем радикальном изменении погоды, ожидаемом с 10 марта 2024, что может установить новые метеорологические рекорды. Это необычное явление для весны сможет превзойти некоторые показатели за последние 70 или 80 лет.

Ожидается усиление морозов почти на всей европейской территории страны

По словам метеорологов, на конец текущей недели ожидается усиление морозов почти на всей европейской территории страны. В то время как начало марта было аномально теплым, ситуация начала кардинально меняться после 8 Марта, с нарастающим ухудшением холодов, особенно в некоторых отдельных районах.

Прогнозируется, что пик морозов придет на последний день недели. Он затронет в основном северо-восточную и восточную часть центральной России. В ряде городов ожидаются низкие температуры: до минус 18 в Кирове, минус 24 в Ухте, или даже минус 30 в Салехарде. Эти сильные морозы станут настоящим сюрпризом для начала весны. В Ухте, где ведется метеонаблюдение с 1946 года, это может стать вполне одним из самых холодных периодов за все время. Синоптики подчеркивают, что аномальные холода с наивысшими показателями ожидаются также в столице и области, где температура упадет ниже нормы на четыре градуса.

Потепление наступит только на следующей неделе, пишет primpress.ru.