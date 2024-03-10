Информинг » В России » Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме

Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме

Image 16+
Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме
В России
Источник фото: @tvrain

Брат отставного генерала, который публично высказывался за возвращение сталинских репрессий, а также срочную мобилизацию россиян на СВО, оказавшись в 2023 году в колонии по обвинению во взяточничестве, вернулся домой. 

Известный бизнесмен Михаил Гурулев начал свою карьеру в 1991 году, занимая высокие посты в компаниях, специализирующихся на сельском хозяйстве и продовольственной отрасли. Его профессиональный путь начался после службы в правоохранительных органах после присоединения к бизнес-сообществу, сообщает Весь Искитим. 

С 1998 по 2000 год он занимал должность заместителя директора государственного унитарного предприятия «Читинское продовольствие». Там он успешно реализовывал стратегические проекты и управлял операционной деятельностью предприятия. В последующие годы продолжил профессиональный рост, занимая пост заместителя главы Забайкальского района с 2008 по 2009 годы. 

В ходе карьеры успешного предпринимателя Михаил достиг существенного роста доходов, работая в заксобрании и на руководящих позициях в Забайкальском крае. 

Гурулев одновременно участвовал в работе в государственном унитарном предприятии и в коммерческой деятельности, в том числе в 3-х предприятиях, которые не были объявлены банкротами: «Сельский советник», «Эмбра» и «Золотой дракон». Другие фирмы, не исполнившие свои обязательства, столкнулись с банкротством после предъявления исков на сумму от 800 тыс. до миллиона рублей. 

Ситуация осложнилась тем, что члены государственных унитарных предприятий не считаются госслужащими, несмотря на запрет на коммерческую деятельность. Однако в министерстве подтвердили, что он не был учредителем предприятий и регулярно предоставлял декларации о доходах, поэтому на тот момент к нему не было претензий. 

Вернулся домой после СВО

В 2021 году все-таки Гурулев был арестован по обвинению в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. В апреле 2023 года его осудили на шесть лет строгого режима в колонии.  Тем не менее Михаил Гурулев вернулся домой после участия в специальной военной операции, несмотря на вынесенный приговор. Эта практика освобождения коррумпированных чиновников через участие в боевых действиях становится все более распространенной в России. 

4 марта 2024 года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев подтвердил возвращение домой своего троюродного брата. Сам он воздержался от предоставления дополнительной информации, лишь кратко отметив, что Михаил вернулся.

Информационное агентство «Informing»

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме

Сегодня, 01:58

С 10 марта начнется то, чего не было с 1946 года. Синоптики сказали, к чему готовиться

Вчера, 23:33

Теперь это будет бесплатно. Всех пенсионеров от 55 лет и старше ждет сюрприз с 5 марта 2024

Вчера, 19:38

Пошаговая инструкция, как ветерану труда получить единовременную выплату в 2024 году

Вчера, 19:13

Самое страшное место в России – колония «Белый лебедь» в Соликамске. От этих фактов стынет кровь в жылах

Вчера, 10:38

Ветеранам труда в 2024 году положена единовременная денежная помощь. Инструкция, как ее можно получить

Вчера, 10:23

Беспилотники над Питером. Финляндия, Украина, Эстония. Откуда запустили дроны, атаковавшие Северную столицу

Вчера, 09:43

Ветеранам труда полагаются бесплатные путевки в санаторий: кто на них может рассчитывать

8-03-2024, 23:13

Пенсионеры РФ в шоке от размера новой пенсии

8-03-2024, 19:38

Вот так подарок к 8 Марта! Пенсионерам рассказали о долгожданных пособиях и выплатах

8-03-2024, 16:08

Неожиданный подарок: пенсии в России взлетят до 44 тысяч рублей

8-03-2024, 14:48

Приятный бонус ожидает всех пенсионеров с марта 2024 года: данную выплату смогут получить как работающие, так и неработающие

27-02-2024, 06:33

Эксперт Мкртчян: туристы лишаются сотен тысяч из-за ошибок в загранпаспорте

22-02-2024, 12:48

Роспотребнадзор сделал расследование и запустил топ-7 продуктов-подделок

21-02-2024, 00:13

Вышедшая замуж за сына жительница Казани запустила новость, которая шокировала супруга

20-02-2024, 23:48

В Сибири родителей 9-летнего мальчика тренер по рукопашному бою попросил сменить прическу

20-02-2024, 19:48

Участника СВО с травмой спины вместо срочной операции отправили в психушку Волгограда

20-02-2024, 11:53

Выяснилось, как выглядел осужденный Алексей Навальный за день до своей смерти: последние снимки

17-02-2024, 00:38

Бизнесмен Василий Анисимов стал 7-м миллиардером, который отказался от российского гражданства

8-02-2024, 13:13

Российским пенсионерам рассказали о дополнительной поддержке: будут выдавать каждому помимо пенсии в феврале

6-02-2024, 23:03

Новости партнеров
2023
ru-RU