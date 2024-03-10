Осужденный за взятки брат депутата «Единой России» Андрея Гурулева получил помилование после СВО — кто такой Михаил Гурулев и за что сидел в тюрьме

Брат отставного генерала, который публично высказывался за возвращение сталинских репрессий, а также срочную мобилизацию россиян на СВО, оказавшись в 2023 году в колонии по обвинению во взяточничестве, вернулся домой.

Известный бизнесмен Михаил Гурулев начал свою карьеру в 1991 году, занимая высокие посты в компаниях, специализирующихся на сельском хозяйстве и продовольственной отрасли. Его профессиональный путь начался после службы в правоохранительных органах после присоединения к бизнес-сообществу, сообщает Весь Искитим.

С 1998 по 2000 год он занимал должность заместителя директора государственного унитарного предприятия «Читинское продовольствие». Там он успешно реализовывал стратегические проекты и управлял операционной деятельностью предприятия. В последующие годы продолжил профессиональный рост, занимая пост заместителя главы Забайкальского района с 2008 по 2009 годы.

В ходе карьеры успешного предпринимателя Михаил достиг существенного роста доходов, работая в заксобрании и на руководящих позициях в Забайкальском крае.

Гурулев одновременно участвовал в работе в государственном унитарном предприятии и в коммерческой деятельности, в том числе в 3-х предприятиях, которые не были объявлены банкротами: «Сельский советник», «Эмбра» и «Золотой дракон». Другие фирмы, не исполнившие свои обязательства, столкнулись с банкротством после предъявления исков на сумму от 800 тыс. до миллиона рублей.

Ситуация осложнилась тем, что члены государственных унитарных предприятий не считаются госслужащими, несмотря на запрет на коммерческую деятельность. Однако в министерстве подтвердили, что он не был учредителем предприятий и регулярно предоставлял декларации о доходах, поэтому на тот момент к нему не было претензий.

Вернулся домой после СВО

В 2021 году все-таки Гурулев был арестован по обвинению в получении взятки в размере 1,3 миллиона рублей. В апреле 2023 года его осудили на шесть лет строгого режима в колонии. Тем не менее Михаил Гурулев вернулся домой после участия в специальной военной операции, несмотря на вынесенный приговор. Эта практика освобождения коррумпированных чиновников через участие в боевых действиях становится все более распространенной в России.

4 марта 2024 года депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев подтвердил возвращение домой своего троюродного брата. Сам он воздержался от предоставления дополнительной информации, лишь кратко отметив, что Михаил вернулся.