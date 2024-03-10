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Группа крови всё расскажет о вас: Кто медленно стареет, а кто — встретит старость в своем уме — ученые все рассказали

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Группа крови всё расскажет о вас: Кто медленно стареет, а кто — встретит старость в своем уме — ученые все рассказали
Новости науки
Фото: @DC Studio / freepik.com

Недавние исследования выявили интересные связи между группами крови и проявлением у человека признаков старения. К примеру, обладатели третьей группы крови оказались менее подвержены процессам старения. Это может быть связано с более высокими запасами костного мозга, влияющими существенным образом на качество клеток крови.

Несмотря на эти данные, долгожителей больше среди обладателей первой группы крови, их особенности также представляют интерес для изучения процессов старения. 

У носителей второй группы проявления старения более заметны внешне, что подчеркивает уникальные особенности каждой из групп. Изучение, проведенное специалистами Великобритании, выявило связь между группой крови и старением мозга. У обладателей первой группы крови изначально больше объем серого вещества, что может уменьшить заметность потери объема с наступлением возраста. 

Эти наблюдения также связаны с более низкой предрасположенностью к болезни Альцгеймера среди людей с этой группой крови, сообщает hibiny.ru.

Информационное агентство «Informing»

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