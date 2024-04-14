Ученые провели связь между интернетом и депрессией у подростков

Новое исследование международной команды ученых из Австралии, Малайзии, Британии показало, что гаджеты вызывают не только сонливость, но и симптомы депрессии у подростков. Избыток времени, проведенного перед экранами, негативно влияет на взаимодействие молодых людей от 10 до 19 лет, а также на их самочувствие.

Одной из главных проблем является отсутствие структуры времени, проведенного в Сети, что приводит к изоляции или отсутствию активности. Рекомендуется обучать подростков гигиене сна, отказаться ночью от смартфонов, вовлечь детей в активные занятия после уроков. Также нужно устанавливать ограничения на время, проведенное в Сети, направляя его на более продуктивные действия, пишет МК.