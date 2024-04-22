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Science: выявлен ген, вызывающий наркозависимость в мозгу

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Science: выявлен ген, вызывающий наркозависимость в мозгу
Новости науки
Фото: @kjpargeter / freepik.com

Новое исследование, проведенное учеными из Mount Sinai School of Medicine и The Rockefeller University, выявило механизм в головном мозге, благодаря которому морфий и кокаин могут привести к захвату систем обработки вознаграждения, вытесняя при этом естественные источники удовольствия.

Клетки сохраняют измененную реакцию

Ученые отмечают, что наркотики вызывают более сильные реакции в клетках мозга, ответственных за обработку вознаграждения, чем естественные стимулы, такие как питье и еда. Проведенное на мышах изучение показало, что даже после прекращения употребления наркотиков, клетки сохраняют измененную реакцию на естественные источники удовольствия.

Также обнаружен особый ген, играющий ключевую роль в данном процессе, что может предложить новые возможности для разработки действенных методов лечения наркозависимости. Планируются дальнейшие исследования.

Информационное агентство «Informing»

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