Science: выявлен ген, вызывающий наркозависимость в мозгу

Новое исследование, проведенное учеными из Mount Sinai School of Medicine и The Rockefeller University, выявило механизм в головном мозге, благодаря которому морфий и кокаин могут привести к захвату систем обработки вознаграждения, вытесняя при этом естественные источники удовольствия.

Клетки сохраняют измененную реакцию

Ученые отмечают, что наркотики вызывают более сильные реакции в клетках мозга, ответственных за обработку вознаграждения, чем естественные стимулы, такие как питье и еда. Проведенное на мышах изучение показало, что даже после прекращения употребления наркотиков, клетки сохраняют измененную реакцию на естественные источники удовольствия.

Также обнаружен особый ген, играющий ключевую роль в данном процессе, что может предложить новые возможности для разработки действенных методов лечения наркозависимости. Планируются дальнейшие исследования.