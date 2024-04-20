В марийском лесу обнаружен уникальный гриб, способный вылечить все болезни

В марийском лесу был обнаружен уникальный гриб, известный больше как Саркосома шаровидная или «земляное масло». Этот гриб, представленный в паблике о тихой охоте местным жителем, обладает потенциалом стать одним из самых значимых открытий в медицине благодаря своим уникальным лекарственным свойствам.

Его внешний вид напоминает небольшой бочонок с крышечкой, внутри него находится прозрачная светлая жидкость. Это так называемое «земляное масло», богатое жирными аминокислотами.

Исследователи приписываю грибу чудодейственные свойства, используемые для снятия нервного напряжения, лечения онкологических заболеваний и ревматизма. Однако еще необходимы дополнительные изучения для подтверждения медицинской эффективности.