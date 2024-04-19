Учёные США: Человек глупеет от фастфуда

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) пришли к выводам, что потребление фастфуда может негативно влиять на обучение человека и его память, делая человека глупее.

Проведя эксперименты на крысах, которым давали пищу с высоким содержанием жиров, ученые обнаружили снижение уровня нейромедиатора, ответственного за память. Особенно заметное снижение памяти было у подростковых крыс. Учёные считают, что вредные последствия употребления фастфуда для головного мозга нельзя полностью исправить, даже если вскоре изменить свой рацион на более здоровый.