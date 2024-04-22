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Психиатры назвали 7 доказанных наукой способов снижения стресса

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Психиатры назвали 7 доказанных наукой способов снижения стресса
Новости науки
Фото: @wayhomestudio / freepik.com

Психиатры назвали 7 простых способов управления стрессом и поддержания здорового уровня кортизола

1. Здоровое питание: предпочтение натуральных продуктов и избегание переработанных может помочь контролировать уровень кортизола.

2. Физическая активность: любая форма упражнений, от ходьбы до йоги, способствует снижению уровня кортизола.

3. Ведение дневника: письменное изложение о прошлых стрессовых ситуациях может помочь готовиться к будущим вызовам и снижать уровень кортизола.

4. Медитация: осознанная медитация снижает уровень кортизола, особенно у людей с высоким уровнем стресса.

5. Нормальный сон: недостаток сна может привести к повышенному уровню кортизола, поэтому важно обеспечить себе достаточный и качественный сон.

6. Социальная поддержка: Общение с другими и ощущение своей ценности в обществе помогают улучшить самочувствие и снизить уровень кортизола.

7. Искусство и творчество: Погружение в музыку, искусство или творческий процесс помогает снизить уровень кортизола и справиться со стрессом.

Информационное агентство «Informing»

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