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Politico допустил, что за изменениями климата могут стоять люди в погонах

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Politico допустил, что за изменениями климата могут стоять люди в погонах
Новости науки
Фото: @pcdazero / pixabay.com

Американские ученые предполагают, что сам человек оказал непосредственное влияние на изменения климата, возможно, даже при помощи специальных мер, проводимых с использованием аэрозольных микрочастиц. 

На одной из военных баз в Калифорнии был запущен снаряд с аэрозольной смесью, предназначенной для отражения солнечных лучей, а также создания светлых облаков. Однако эксперты высказывают опасения относительно возможного термического шока для нашей планеты в результате таких манипуляций. 

Проект продолжается

Несмотря на это, проект все же продолжается, причем он проводится при поддержке финансирования от Билла Гейтса. Джо Байден же подписал приказ о проведении наблюдений за воздействием на климат.

Информационное агентство «Informing»

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