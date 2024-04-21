Politico допустил, что за изменениями климата могут стоять люди в погонах

Американские ученые предполагают, что сам человек оказал непосредственное влияние на изменения климата, возможно, даже при помощи специальных мер, проводимых с использованием аэрозольных микрочастиц.

На одной из военных баз в Калифорнии был запущен снаряд с аэрозольной смесью, предназначенной для отражения солнечных лучей, а также создания светлых облаков. Однако эксперты высказывают опасения относительно возможного термического шока для нашей планеты в результате таких манипуляций.

Проект продолжается

Несмотря на это, проект все же продолжается, причем он проводится при поддержке финансирования от Билла Гейтса. Джо Байден же подписал приказ о проведении наблюдений за воздействием на климат.