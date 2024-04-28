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Genotek: в дефиците витамина D и тяге к сладостям виновата генетика

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Genotek: в дефиците витамина D и тяге к сладостям виновата генетика
Новости науки
Фото: @Mahmoud-Ahmed / pixabay.com

Современная наука раскрывает тайны генетики и ее влияние на человеческие привычки и здоровье. Эксперты из медико-генетического центра Genotek отмечают, что ДНК человека остается неизменной, но интерпретация генетических данных постоянно обогащается. Недавние открытия ученых выявили генетические мутации, связанные с непереносимостью грибного сахара и дефицитом витамина D. То есть, в дефиците данного витамина и постоянной тяге к сладкому может быть виновата генетика. 

Генетические тесты становятся популярными, помогая в диагностике заболеваний и определении предрасположенности к депрессиям или другим состояниям. Исследования ДНК помогают экспертам понять влияние генетики на повседневные привычки людей, чтобы способствовать улучшению качества жизни.

Информационное агентство «Informing»

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