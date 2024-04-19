Информинг » Наука и техника » Новости науки » Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

Image 16+
Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет
Новости науки
Фото: @PicsbyFran / pixabay.com

Новое исследование сотрудников университета Тейке (Япония) подтвердило, что собаки имеют темные глаза, в отличие от волков, чьи глаза обычно светлее. 

Казались более дружелюбными

Предполагается, что в процессе одомашнивания человек предпочитал собак с темными глазами, так как они казались им более дружелюбными. Это может быть связано с тем, что у собак с темными глазами граница между зрачком и радужкой менее четкая, делая их глаза более похожими на щенячьи. 

Исследования с участием японских добровольцев показали, что темноглазые собаки воспринимались как более дружелюбные и вызывающие больше желания взаимодействовать, поэтому человек постепенно отбирал животных с темными глазами, пишет МК.

Информационное агентство «Informing»

Новый опасный высокопатогенный грипп угрожает человечеству

Новый опасный высокопатогенный грипп угрожает человечеству

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

Сегодня, 09:28

Квантовые физики провели изучение и нашли доказательства жизни души после смерти

Вчера, 17:23

Новый опасный высокопатогенный грипп угрожает человечеству

17-04-2024, 23:33

Ученые провели связь между интернетом и депрессией у подростков

14-04-2024, 09:13

Ученые разработали анализ на продолжительность жизни человека за 10 лет до его смерти

13-04-2024, 20:33

Ученые нашли легкий, но эффективный способ управления гневом

12-04-2024, 08:08

Ученые рассказали, у людей с какой группой крови рождаются самые красивые дети

7-04-2024, 18:13

К Земле мчится поток солнечной плазмы в 1 млн градусов: что ожидает планету

7-04-2024, 08:23

Группа крови всё расскажет о вас: Кто медленно стареет, а кто — встретит старость в своем уме — ученые все рассказали

10-03-2024, 10:08

Биологи провели исследование и объяснили, как поют горбатые киты

22-02-2024, 16:33

Ученые провели исследование и признали новый способ предотвратить болезнь Альцгеймера

22-02-2024, 13:28

Французские ученые провели анализ и запустили вызывающие рак новые Е-добавки

21-02-2024, 18:23

Илон Маск заупстил анализ об успехах пациента с вживленным имплантом Neuralink

21-02-2024, 13:33

Учёные запустили интересную новость, какая группа крови реально помогает разбогатеть

20-02-2024, 11:03

Ученые провели изучение и запустили результаты о том, что происходит с человеческой душой после смерти

20-02-2024, 10:53

Российский астроном раскрыл правду, могли ли США и КНР соврать о своих полетах на Луну

6-02-2024, 12:08

Насколько опасны «зомби-вирусы» из вечной мерзлоты Арктики, спорят ученые

2-02-2024, 19:23

Психологи найшли и перечислили 5 основных признаков умного человека

1-02-2024, 21:18

Вирусолог Волчков признал: следующую пандемию может вызвать вирус со свойствами ВИЧ

30-01-2024, 14:23

Доктор биологических наук Денис Ребриков рассказал, как замедлить старение

29-01-2024, 16:08

Новости партнеров
2023
ru-RU