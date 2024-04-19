Ученые: стало известно, почему у большинства собак карие глаза, а у волков нет

Новое исследование сотрудников университета Тейке (Япония) подтвердило, что собаки имеют темные глаза, в отличие от волков, чьи глаза обычно светлее.

Казались более дружелюбными

Предполагается, что в процессе одомашнивания человек предпочитал собак с темными глазами, так как они казались им более дружелюбными. Это может быть связано с тем, что у собак с темными глазами граница между зрачком и радужкой менее четкая, делая их глаза более похожими на щенячьи.

Исследования с участием японских добровольцев показали, что темноглазые собаки воспринимались как более дружелюбные и вызывающие больше желания взаимодействовать, поэтому человек постепенно отбирал животных с темными глазами, пишет МК.