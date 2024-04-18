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Квантовые физики провели изучение и нашли доказательства жизни души после смерти

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Квантовые физики провели изучение и нашли доказательства жизни души после смерти
Новости науки
Фото: @nomadsoul1 / freepik.com

Аризонский университет (США) с британскими учеными представили новую концепцию: сознание возникает из «микротрубочек» в мозге и может продолжать существование даже после физической смерти. Теория Orch-OR, представленная профессором Хамероффом и физиком Пенроузом, вызывала сомнения, но после проведенных исследований в анестезиологии и околосмертного опыта были собраны доказательства в ее пользу. 

Квантовые данные о сознании человека могут сохраняться вне тела, и даже возвращаться в мозг при возрождении человека после его клинической смерти. Это объясняет вспоминания людей, переживших клиническую смерть, о событиях во время борьбы за их жизнь.

Информационное агентство «Informing»

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