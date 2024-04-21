Выяснилась связь между фамилией студента и его оценками

Последнее изучение, проведенное американскими учеными и опубликованное в научном журнале Management Science, обнаружило связь между фамилией студента и его успеваемостью. Так, студенты, чьи фамилии начинались на первые пять букв алфавита, продемонстрировали более высокие оценки.

Однако при проверке учеными работ в случайном порядке такой эффект не наблюдался. Исследователи предположили, что к концу проверки преподаватели могли уставать, теряя внимание, что и приводило к выставлению более низких баллов.