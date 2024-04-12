Ученые нашли легкий, но эффективный способ управления гневом

Исследователи из Японии провели изучение и выяснили, что методика письменного фиксирования эмоциональной реакции на негативный инцидент, а затем уничтожение записанного, может снизить проявление гнева.

По результатам проведенного эксперимента, те участники, которые измельчали или выбрасывали написанные письма, в итоге проявили большее чувство спокойствия и возвратились к своему первоначальному эмоциональному состоянию.

Это открытие, как предполагается, представляет интересные перспективы для эффективного управления эмоциями в ситуациях повышенной напряженности или стресса.