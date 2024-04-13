Ученые разработали анализ на продолжительность жизни человека за 10 лет до его смерти

Финские исследователи представили новый метод анализа. Он способен прогнозировать ожидаемую продолжительность жизни человека.

Исследование определяет вероятность смерти человека за 10 лет до этого события

Исследование сотрудников Университета Турку определяет вероятность смерти человека за 10 лет до возможного наступления этого события. Основой для таких прогнозов является анализ микрофлоры кишечника. Обнаружена связь между наличием определенных бактерий в кишечнике и риском смерти, чаще всего вызванной респираторными и гастроэнтерологическими заболеваниями.

Врачи признали результаты исследования уникальными. Они отметили, что это может стать отправной точкой для дальнейшего изучения влияния микробиоты на здоровье в долгосрочной перспективе, пишет Правда ру.