Новый опасный высокопатогенный грипп угрожает человечеству

Роспотребнадзор высказал обеспокоенность появлением нового опасного и высокопатогенного варианта вируса гриппа в ближайшее время, отмечая довольно нестабильную и тяжелую эпидемиологическую ситуацию в мире.

Мониторинг биологических рисков показывает увеличение угрозы глобальной биологической безопасности

Глава ведомства подчеркивает, что мониторинг биологических рисков показывает увеличение угрозы глобальной биологической безопасности. В последние месяцы в некоторых странах были выявлены случаи передачи вируса гриппа птиц человеку. Наблюдается рост числа случаев различных опасных инфекций, таких как лихорадка Денге и Эбола.

Несмотря на это, в РФ сейчас ситуация по сезонным заболеваниям стабильная, преобладают ОРВИ, в то время как случаи гриппа были зарегистрированы в небольшом количестве, однако все может измениться.