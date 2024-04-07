Ученые рассказали, у людей с какой группой крови рождаются самые красивые дети

Исследование, проведенное учеными, показало, что группа крови может оказывать влияние не только на физиологические особенности, но и на некоторые черты характера и привлекательность личности.

Люди с первой группой крови, согласно исследованию, обладают повышенной сексуальностью, что делает их особенно привлекательными для противоположного пола. В то же время носители второй группы крови отличаются способностью проявлять сострадание, а третья группа крови ассоциируется с развитием нежности и чувствительности. Среди представителей четвертой группы крови наибольшее число романтиков.

Группа крови может отражать определенные черты характера

Помимо этого, группа крови может отражать и некоторые черты характера. Так, обладатели первой группы крови характеризуются выносливостью, трудоспособностью и энергичностью. Спокойствие, аккуратность и трудолюбие – это черты, присущие людям со второй группой крови. Третья группа крови ассоциируется с ценностью свободы и независимости, а носители четвертой группы крови обычно легко находят общий язык с другими и отличаются честностью и тактичностью, пишет ngnovoros.ru.