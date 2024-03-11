Будут ли в 2024 году выплачивать 10 тысяч путинских на ребенка: что известно, кому положена выплата — последние новости

Согласно предоставленной информации, в 2024 году в России будут начисляться различные выплаты на детей.

Среди них:

Единое пособие для беременных женщин и на детей.

Декретные выплаты.

Выплата из материнского капитала до достижении трехлетнего возраста.

Ежемесячная выплата в связи с рождением в семье 1-го ребенка.

Материнский капитал.

Сохранение пособия по уходу за ребенком при досрочном выходе из декрета.

Выплата к званию «Мать-героиня» и ордену «Родительская слава».

Однако, в соцсетях появилась информация о предполагаемой выплате в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Эта информация вызвала интерес, но в комментариях пользователей указывается, что многим не удалось оформить такую выплату.

Сумма ежемесячной финансовой поддержки не предусмотрена в перечне официальных выплат на детей, утвержденном Госдумой РФ.

Возможно, информация о деньгах на ребенка основана на устаревших данных из 2020 года, когда ряд регионов выплачивал подобные суммы семьям, испытывающим трудности из-за пандемии ковида. Рекомендуется обращаться за подтвержденной информацией в официальные источники, такие как МФЦ, Социальный фонд, Госуслуги, пишет Весь Искитим.