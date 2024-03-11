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Стаж и возраст решают все: каким пенсионерам дадут 12–36 тысяч рублей

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Стаж и возраст решают все: каким пенсионерам дадут 12–36 тысяч рублей
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Российским пенсионерам обещают увеличенные денежные выплаты в ближайшем будущем, их размер будет зависеть от возраста и трудового стажа. Согласно пенсионному эксперту Сергею Власову, после недавней индексации граждане получат увеличенные суммы, причем разные категории пенсионеров могут рассчитывать на различные суммы.

Могут ожидать более высоких сумм

Фиксированная выплата к пенсии уже выросла до 8 135 рублей после последней индексации в начале года. Но определенные категории граждан, такие как те, кто отработал определенное время на северных территориях, могут ожидать еще более высоких сумм. Например, пенсионерам с опытом работы на Крайнем Севере более 15 лет, и женщинам с общим страховым стажем не менее 20 лет (мужчинам – 25 лет), будет начислена фиксированная выплата в размере 12 202 рубля.

Большие суммы получат также пенсионеры, у которых на иждивении близкий родственник. Например, с одним иждивенцем сумма может составить 16 270 рублей, с двумя – 20 337 рублей, а с троими – 24 404 рубля. Максимальные суммы фиксированной выплаты будут доступны пенсионерам северянам, достигшим возраста 80 лет или имеющим инвалидность первой группы. Эти категории граждан гарантированно получат 21 151 рубль. 

При наличии иждивенцев суммы будут еще выше: 28 472 рубля, 32 540 рублей или 36 607 рублей в зависимости от количества детей на содержании.

Информационное агентство «Informing»

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