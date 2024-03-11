И работающим, и неработающим гражданам. Пенсии решено повысить сразу на 30%

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева сообщила о возможности повышения пенсии для российских пенсионеров, даже для тех, кто продолжает работать. Люди, откладывающие выход на пенсию на определенный срок, могут получить дополнительные выплаты. Премиальные коэффициенты будут начислены как на фиксированную выплату, так и на сумму пенсионных баллов, пишет primpress.ru.

За каждый год отсрочки начисляется определенный процент к фиксированной выплате. Например, отсрочив выход на пенсию на один год, пенсионер может рассчитывать на прибавку в 5,6 процентов, на два года – 12 процентов, а при отсрочке в четыре года – на 27 процентов.

Данная возможность применима не только к тем, кто еще продолжает работать, но и к тем, кто уже находится на пенсии, и даже работающим пенсионерам, которые могут временно отказаться от выплаты пенсии, чтобы получить дополнительные коэффициенты.