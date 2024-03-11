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Указ подписан. Всех, у кого есть автомобиль или квартира, ждет сюрприз с 12 марта 2024 года

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Указ подписан. Всех, у кого есть автомобиль или квартира, ждет сюрприз с 12 марта 2024 года
В России
Фото: @jaygeorge / pixabay.com

С 12 марта 2024 года в России начинает действовать новое правило, касающееся конфискации имущества у граждан с долгами. 

Решение Верховного суда установило важное исключение: авто больше не будут включаться в список имущества, которое может быть конфисковано для погашения долгов. 

Это изменение, к слову, было вызвано случаем многодетной матери, которая подала на банкротство из-за значительных долгов. Владение транспортным средством стало предметом спора в суде, который в конечном итоге решил исключить автомобиль из списка имущества, подлежащего конфискации. 

Верховный суд РФ принял во внимание необходимость учитывать особенности семей, где автотранспорт может быть жизненно важным средством передвижения для детей, к примеру взять, для посещения школы или же поликлиники. Это решение распространяется на всех граждан, подобных ситуаций, пишет Праймпресс.

Информационное агентство «Informing»

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