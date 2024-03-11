С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил всех, у кого на телефоне есть «Сбербанк Онлайн»

Предупреждение от Сбербанка относительно новой схемы мошенничества предостерегает пользователей от возможной потери денег.

Мошенники звонят через мессенджеры, маскируясь под Сбербанк

Мошенники представляются сотрудниками банка и звонят через мессенджеры, маскируясь под Сбербанк. Они предлагают пользователям обновить мобильное приложение банка и согласиться на трансляцию экрана телефона для идентификации клиента по биометрии. Однако, как подчеркнули специалисты, настоящие сотрудники банка никогда не будут звонить с подобными просьбами и подобные действия могут стать ловушкой для пользователей.

Рекомендуется не предоставлять доступ к экрану телефона и не переводить деньги по запросу от неизвестных. Это напоминание об осторожности важно, и пользователи должны следовать лучшим практикам в области безопасности онлайн-банкинга, чтобы избежать подобных мошеннических схем, сообщает primpress.ru.