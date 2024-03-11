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Теперь это будет запрещено. Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз уже с 12 марта

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Теперь это будет запрещено. Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз уже с 12 марта
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионеров в России, достигших 65 лет или более, предостерегли об изменениях в схемах мошенничества. 

Мошенники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками полиции или же представителями крупного российского банка

По новой схеме, неизвестные звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками полиции или же представителями крупного российского банка. Они предупреждают человека о том, что на имя пенсионера оформлен кредит, а денежные средства отправлены за границу. Затем пенсионера злоумышленники просят перевести деньги на безопасный счет.

Пенсионный эксперт при этом подчеркивает primpress.ru, что реальные сотрудники банка или полиции не будут требовать от граждан совершать подобные действия. Пожилым гражданам РФ рекомендуется не реагировать на подобные звонки, а также ни в коем случае не переводить деньги, а при обнаружении подобных схем сразу же завершать разговор.

Информационное агентство «Informing»

Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника

Решение окончательное: российских пенсионеров ждет сюрприз уже с понедельника

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