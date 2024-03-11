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Сбербанк предупредил россиян о серьезной перемене в области банковских карт

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Сбербанк предупредил россиян о серьезной перемене в области банковских карт
В России
Фото: @cookie_studio / freepik.com

По сообщению СМИ, планируется внедрение инновационных терминалов в Сбербанке, устраняющих необходимость применения россиянами банковских карт для осуществления каких-либо финансовых операций. 

Терминалы будут обеспечивать клиентам возможность проведения транзакций с помощью своих смартфонов

Новые терминалы будут обеспечивать клиентам возможность проведения транзакций с помощью своих смартфонов, на которых было установлено приложение «Сбербанк Онлайн», либо же путем использования QR-кодов для оплаты товаров, снятия наличных, переводов.

Отличительной чертой этих терминалов станет отсутствие картридеров, что исключает автоматически необходимость вставлять банковские карты в эти устройства. Вместо этого они будут осуществлять бесконтактное считывание карт, что также призвано повысить уровень безопасности, предотвращая ситуации, когда клиенты забывают свои карты в банкоматах. Это обновление отражает стремление к современным технологиям и повышению удобства банковских операций для граждан, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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