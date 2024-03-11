Всем российским пенсионерам повысят пенсию на 20%. Названа дата новой индексации

Свежие новости приносят радостное известие для всех российских пенсионеров. В ближайшие годы ожидается увеличение размеров пенсионных выплат.

Изменения затронут соцпенсии и выплаты по государственному обеспечению

Согласно заявлению пенсионного эксперта Сергея Власова, планируется увеличение пенсий на целых 20 процентов от текущих. Эти изменения затронут соцпенсии и выплаты по государственному обеспечению, а уже в апреле начнется повышение.

В текущем году было предусмотрено увеличение на 7,5 процента, основываясь на динамике роста прожиточного минимума. Впоследствии ожидается еще более существенный рост показателя в следующие два года, что приведет к увеличению пенсий на целых 20 процентов.

Индексация, согласно утвержденному бюджету Социального фонда, составит 9,5 процента в следующем году, а также 10,3 процента через 2 года. Пенсионеры смогут ожидать изменения в индексации страховых пенсий, которая будет проводиться два раза за год. Страховые пенсии будут увеличены на 13 процентов за следующие 2 года.

Приятным моментом является возможность получения прибавки к пенсии для всех неработающих граждан. Как прогнозируется, уже к 2026 году соотношение размера пенсии к прожиточному минимуму составит целых 162 процента, пишет ngnovoros.ru.