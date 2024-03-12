Будут ли 15, 16 и 17 марта выходными днями из-за выборов президента России

Впервые в истории России Центризбирком объявил о трехдневных выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта. В эти дни включены 2 выходных — суббота и воскресенье.

Для голосования на дому необходимо подать заявление на Госуслугах или обратиться в участковую избирательную комиссию лично

Для голосования на дому необходимо подать заявление на Госуслугах или обратиться в участковую избирательную комиссию лично в период с 7 по 13 марта до 14:00 часов по местному времени.

Голосование за границей стало возможным с 1 марта через интернет. Досрочное голосование будет проходить с 25 февраля по 14 марта, основной день голосования при этом назначен на 17 марта 2024 года. Досрочное электронное голосование будет доступно в 29 регионах, включая Москву. Полный список регионов, где можно воспользоваться услугой, размещен на сайте ЦИК.

Жители 28 регионов РФ могут голосовать онлайн на сайте vybory.gov.ru, а жители Москвы — на портале mos.ru, пишет vesiskitim.ru.