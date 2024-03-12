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Для чего используется самолет Ил—76: что известно о пилоте — сколько человек погибли при крушении в Ивановской области

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Для чего используется самолет Ил—76: что известно о пилоте — сколько человек погибли при крушении в Ивановской области
В России
Фото: Evgeny Stavnikov / stock.adobe.com

12 марта 2024 года в Ивановской области произошло трагическое событие. Горящий самолет Ил-76 упал на кладбище рядом с населенным пунктом Богородское.

По данным SHOT, летчик, управлявший Ил-76, был 34-летним уроженцем Оренбурга, имел множество часов полетов, был опытным пилотом. Однако причина возгорания двигателя в первые минуты после взлета пока что остается неизвестной.

Летчик смог направить самолет в сторону от жилых домов

Летчик смог направить самолет в сторону от жилых домов, где находилось всего 15 человек, из которых пять погибли. В СМИ позднее сообщалось уже о 16 погибших. 

По данным корреспондентов, предполагаемой причиной возгорания является разрыв роторной части.

Ил-76, к слову, используется для различных целей, включая перевозку военного оборудования и грузов, переброску военнослужащих, медэвакуацию, тушение пожаров. Спроектированный в СССР, он был разработан для перевозки грузов на большие расстояния, используется как в военной, так и в гражданской авиации. Ил-76 нашел применение не только в России, но и далеко за ее пределами: в странах, таких как Индия, Украина, Ливия. Стоимость одного такого воздушного судна составляет около пяти млрд рублей.

Информационное агентство «Informing»

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