Стало известно имя пилота разбившегося в Ивановской области Ил—76: служил в ВКС, но мог уйти на пенсию в минувшем году

12 марта в населенном пункте Богородское (Ивановской области) произошло крушение самолета Ил-76, за которым последовал пожар. По официальным данным СМИ, в результате происшествия погибли 16 человек.

Махмуд Г. доставлял боевые припасы в зону СВО в Украине

Согласно информации от корреспондентов Mash, пилотом Ил-76 был 33-летний Махмуд Г., который продолжал служить в воздушно-космических войсках. Он доставлял боевые припасы в зону специальной военной операции (СВО) в Украине.

Сообщается также, что Махмуд провел детство в приемной семье, образование он получил в военно-авиационном училище в Краснодаре. В 2016 году успешно совершил посадку Ан-12 после отказа двигателей, за что и был награжден медалью Нестерова за проявленное мужество.

Во время взлета с аэродрома Северный он обнаружил проблемы с самолетом, вынужденно продолжая полет, так как вернуться ему уже не представлялось возможным.

По данным источников, приемная мать погибшего направляется в область для опознания тела пилота.