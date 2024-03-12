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Начиная с 13 марта Сбербанк предупреждает граждан с остатком средств на банковской карте

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Начиная с 13 марта Сбербанк предупреждает граждан с остатком средств на банковской карте
В России
Фото: @cookie_studio / freepik.com

Информация о новых условиях накопительного счета в Сбербанке представляется очень привлекательной для российских клиентов, особенно с учетом текущей ситуации с инфляцией. 

Несколько ключевых моментов

Повышенная процентная ставка: увеличение стандартной процентной ставки с 10% до 14% годовых для новых клиентов является значительным стимулом для открытия накопительного счета в банке.

Гибкие условия: отсутствие минимальной суммы для размещения на счете делает эту услугу доступной для широкого круга клиентов. Также возможность пополнять счет ежемесячно предоставляет дополнительные возможности для наращивания сбережений.

Удобство открытия онлайн: процесс открытия счета через мобильное приложение или сайт банка упрощает и ускоряет доступ к новым условиям, делая их более привлекательными для потенциальных клиентов.

Регулярный доход и защита от инфляции: рекомендация экспертов о размещении свободных средств на накопительных счетах вместо хранения на карте является логичной в условиях высокой инфляции. Это позволяет клиентам получать регулярный доход и сохранять покупательную способность своих сбережений, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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