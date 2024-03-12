Пенсионные изменения: пенсии в РФ взлетят до 43 тысячи рублей

С 26 февраля в силу вступили пенсионные изменения, которые касаются пенсионеров, имеющих длительный трудовой стаж, пишет Наша газета.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, теперь будет учитываться стаж работы от 3 до 10 лет. На получение дополнительных выплат будет влиять длительный стаж работы, особенно в тех отраслях, где он требуется, например, у спасателей.

Размер выплат составит от 1,5 до 2 тысяч рублей

Кроме того, некоторые крупные компании начали вводить юбилейные выплаты для сотрудников, которые имеют непрерывный стаж работы от 3 до 10 лет. Размер доплат будет составлять от 1,5 до 2 тысяч рублей. Их смогут получить работники в возрасте 55, 60, 65 и 70 лет. Для начисления денег никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Также депутаты подняли ключевой коэффициент, который используется для перерасчета пенсий военнослужащим и работникам силовых структур. С октября он увеличится на 3,85% и в результате размер пенсий для указанной категории достигнет отметки в 43 785 рублей.