Стаж и возраст решают: каким пенсионерам дадут новые 12–36 тыс. рублей

В ближайшем будущем пенсионеры смогут ожидать увеличения денежных выплат, согласно информации от пенсионного эксперта Сергея Власова. Повышение суммы будет зависеть от трудового стажа каждого гражданина.

Получат повышенную выплату

Новые суммы начислений будут применяться после последней индексации. В начале года фиксированная выплата к пенсии для всех пенсионеров составляла 8 135 рублей, хотя для некоторых граждан ожидаются более значительные суммы. Пенсионеры, отработавшие определенное время на северных территориях (15 лет стажа или более на Крайнем Севере для женщин и минимум 20 лет для мужчин), получат повышенную выплату (12 202 рубля).

Также пенсии увеличатся для тех, у кого есть иждивенцы. С одним иждивенцем выплата составит 16 270 рублей, а с двумя - 20 337 рублей, с тройкой иждивенцев - 24 404 рубля. Максимальная выплата при этом достанется тем, кто не только отработал на севере, но достиг возраста 80 лет или является инвалидом первой группы. Тогда гарантирована выплата 21 151 рубль, а при наличии иждивенцев суммы могут быть еще немного выше: 28 472 рубля, 32 540 рублей, 36 607 рублей соответственно, сообщает ngnovoros.ru.