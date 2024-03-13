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Теперь абсолютно бесплатно: для пенсионеров ввели новую приятную льготу

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Теперь абсолютно бесплатно: для пенсионеров ввели новую приятную льготу
В России
Фото: @DC Studio/ freepik.com

Старость – это вовсе не повод останавливаться! Увлекательные программы для пожилых граждан в Российской Федерации стартуют уже с 12 марта. Курсы по стилю и красоте предоставляют уникальную возможность бесплатно освоить новые профессии. 

Пенсионеры в РФ смогут погрузиться в мир моды, освоить новую технику макияжа, научиться выбирать себе и другим стильную одежду, создавать модный гардероб и сочетать вещи между собой. 

Можно освоить новую для себя профессию

Эксперты утверждают, что такие программы помогут пожилым людям раскрыть на полную свой потенциал и, вполне возможно, даже открыть для себя новую профессию. Бесплатные занятия будут доступны для женщин от 55 лет, а также для мужчин от 60 лет. Предварительная запись обязательна, пишет ngnovoros.ru. 

Не упустите шанс расширить горизонты и провести время с удовольствием и пользой!

Информационное агентство «Informing»

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