Пенсионеры начнут шиковать: Голикова озвучила новый размер пенсии в России с 18 марта

Согласно официальным данным, новый проект бюджета Пенсионного фонда предусматривает установку размера пенсионных выплат в размере 18 521 рубль. По словам заместителя председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой, увеличение пенсий будет происходить согласно заранее определенным бюджетным параметрам.

Условия, необходимые для получения страховой пенсии

Получение страховой пенсии требует выполнения определенных обязательных условий. Прежде всего, это касается возраста. Женщины имеют право на пенсию после достижения 60 лет, в то время как для мужчин данная возрастная отметка составляет 65 лет. Важно отметить, что эти возрастные требования начнут действовать с 2028 года, а в настоящее время проводится переходный период.

Кроме того, чтобы уйти на пенсию в 2024 году, необходимо иметь трудовой стаж не менее 14 лет. С 2025 года этот период увеличится до 15 лет, сообщает vesiskitim.ru.