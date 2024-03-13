Пенсию снова повышают, в этот раз уже на 20%. Опубликована дата новой индексации

По данным пенсионного эксперта Сергея Власова, социальные пенсии и выплаты по государственному обеспечению для пенсионеров из РФ увеличатся на 7,5% в апреле этого года. Однако в бюджете Социального фонда на следующие годы заложены более высокие показатели индексации. Так, в 2024 году она составит 9,5%, а в 2025 году еще больше - 10,3%. Это приведет к общему росту пенсий на 20% по сравнению с текущим уровнем, сообщает ngnovoros.ru.

Изменения затронут порядок индексации страховых пенсий. С этого года прибавка будет выплачиваться в два этапа - в марте и в апреле, вместо однократной индексации в январе.

Согласно прогнозам эксперта, страховые пенсии должны вырасти еще на 13% за два следующих года, однако это применится только к неработающим пенсионерам. К 2026 году соотношение размера пенсии по старости с прожиточным минимумом пенсионеров составит 162%.