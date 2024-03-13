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Пенсию поднимут сразу на 30 процентов. Это касается работающих и неработающих пожилых граждан РФ

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Пенсию поднимут сразу на 30 процентов. Это касается работающих и неработающих пожилых граждан РФ
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Российским пенсионерам было сообщено на днях о прекрасной возможности увеличения пенсий на несколько десятков процентов, доступной даже для работающих пожилых граждан. Для этого необходимо отложить выход на пенсию на определенный срок, что позволит увеличить размер пенсии. 

Чем дольше будет отложен выход на пенсию, тем тогда выше будет прибавка. Работающие граждане также смогут рассчитывать на это увеличение, если они временно откажутся от выплаты пенсии. 

Увеличение пенсий будет зависеть от продолжительности задержки. Например, при задержке выхода на пенсию на одни год увеличение составит 5,6 процентов, при 2-х годах увеличение поднимется до 12 процентов. При отсрочке выхода на пенсию на четыре года, пенсия вовсе может увеличиться на целых 27 процентов, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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