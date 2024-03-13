Указ уже подписан. В квитанции ЖКХ внесут новую графу оплаты с 1 апреля 2024

Сообщено о внедрении нового раздела в квитанциях по оплате коммунальных услуг для российских граждан, начиная с апреля. Этот шаг был вызван подписанием соответствующего указа на региональном уровне, что приведет к дополнительным расходам для многих владельцев квартир, превышающим тысячу рублей.

Владельцы жилья в многоквартирных домах скоро столкнутся с новыми расходами. В квитанциях по ЖКХ появятся новые строки, в которых будет указан перерасчет по определенным коммунальным услугам на основе использованных ресурсов за прошлый год.

Предупреждения об этих изменениях поступили из нескольких регионов страны. Коммунальные организации планируют подводить итоги года по расходам на отопление, обслуживание общего имущества дома и другие услуги.

Стандартные платежи будут скорректированы только для домов, в которых установлены бытовые счетчики, в соответствии с утвержденными нормами. Если расход ресурсов превышает установленные нормы, собственникам жилья придется доплачивать, что отразится в квитанциях. Размер дополнительного платежа может различаться в зависимости от региона, однако эксперты предполагают, что в регионах с холодными зимами доплата может составить от 1500 рублей за квартиру и выше, пишет ngnovoros.ru.